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Sarıyer'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Sarıyer'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başladı.

24.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:00
Sarıyer'de
Sarıyer 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başladı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilgili telefon numaralarına gelen çağrıları değerlendirerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını temin edip evlerine ulaştırıyor.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilyos'ta evden çıkamayan yaşlıların siparişlerini alarak evlerine teslim etti. Jandarma ekipleri vatandaşlara başka bir istekleri olup olmadığını da sordu.
İhtiyaçları evine getirilen Ünzile Yakşi, yapılan hizmetten memnun kaldığını dile getirerek, "Allah devletimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun. Evden çıkmıyoruz. İhtiyaçlarımızı bu şekilde karşılıyoruz." dedi.
Jandarma ekipleri ayrıca, ekip otosundan yaptığı anonslarla yaşlıların sokağa çıkmaması isteyerek, ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı anımsattı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Sarıyer, Güncel

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