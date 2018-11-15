Sarıyer'de Yağmur Kazası: 1 Ağır Yaralı

SARIYER'DE yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, İETT
otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Zekeriyaköy- Bahçeköy
yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zekeriyaköy istikametine seyir halinde olan 34 BC 857 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Rumeli
Hisarüstü-Arıköy seferini yapan Halis Öztürk'ün kullandığı içerisinde İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. - İstanbul
Bahçeköy
15 Kasım 2018 Perşembe 15:19