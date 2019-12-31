Haberler » 3. Sayfa » Sarıyer'de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

Sarıyer'de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sarıyer sahilinde 68 yaşında bir adam yaşadığı tekneyle kıyıya yanaşmak istedi.

31.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:20 Sarıyer'de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
sahilinde 68 yaşında bir adam yaşadığı tekneyle kıyıya yanaşmak istedi. Kıyıda bağlı olan bir kayığı kendi teknesine yer açmak için itmeye çalışırken ayağı kayarak, kendi kayığının içine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Sarıyer sahilinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Ercan Karakaş teknede yaşıyordu. Tekneyle denize açılan yaşlı adam bir süre sonra sahile döndüğünde kıyıya yanaşmak istedi. Kıyıda bağlı olan bir kayığı, teknesine yer açmak için itmeye çalışan yaşlı adam ayağı kayarak düştü. Kayığın içine düşen yaşlı adamın yerinden kalkamadığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı adamın cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Sarıyer, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
18:53   Aydın'da miras kavgası cinayetle bitti - Haberler
18:46   Sefirin Kızı 4. Bölüm Fragman - Haberler
18:43   Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen teröristler teslim oldu - Haberler
18:42   Sinop'ta 257 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
16:38   Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Haberler
16:32   Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Haberler
16:08   Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü! - Haberler
16:05   Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı - Haberler
31.12.2019 19:03:19