SARIYER'DE YEMEK YERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Sarıyer'de, bir restoranda yemek yiyen iki kişi, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

23.06.2020 23:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:36
Sarıyer'de, bir restoranda yemek yiyen iki kişi, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan kişiler can havliyle denize atladı. Restoran çalışanlarınca sudan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, Merkez Mahallesi Yeni Mahalle Caddesi Cami Arkası Sokak'ta 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen A. K. ile S. K. bir restoranda yemek yerken yanlarına iki kişi geldi. A. K. ve S. K. ile tartışmaya başlayan kimliği henüz belirlenemeyen kişilerden biri belindeki tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı.
Ayaklarından yaralanan A. K. ile S. K. can havliyle denize atlarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar restoran çalışanlarınca sudan çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı. SARIYER’DE YEMEK YERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Sarıyer, Güncel, Haber

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