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Sarıyer'de yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

SARIYER'de, sosyal medyada yer bildiriminde bulunduktan sonra husumetlileri tarafından dövülüp, silah ile vurulan bir kişi yaralandı.

23.11.2019 01:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:29Sarıyer'de yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu
SARIYER'de, sosyal medyada yer bildiriminde bulunduktan sonra husumetlileri tarafından dövülüp, silah ile vurulan bir kişi yaralandı. , kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında Latif Sokak'ta bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Burak Ö. arkadaşı ile parkta otururken sosyal medyadan yer bildiriminde bulundu. Husumetlileri de yer bildirimini görüp parka geldi ve Burak Ö.'yü sopa ile darp etti. Daha sonra da silah ile Ö.'ye ateş ettiler. Sağ bacağından yaralanan Burak Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar geldikleri otomobille kaçtılar. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, parkın içinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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