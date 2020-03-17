Sarıyer'de yeşil alan ve parklarda koronavirüs önlemi
Sarıyer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçede bulunan yeşil alan ve parklarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama çalışması yapıyor.
17.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:16
Sarıyer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçede bulunan yeşil alan ve parklarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama çalışması yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan hizmet noktaları, ibadethaneler, okul, sağlık ocakları, Kur'an kursları ve minibüslerin ardından şimdi de 200'den fazla park ve yeşil alan dezenfekte ediliyor. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla oyun grupları, spor aletleri, çardaklar ve bankların dezenfektesi de özel ekip tarafından yapılıyor.
Parklar ve cadde üzerinde bulunan orta refüjdeki ağaçlarda yaprak, bitki ve böcek ilaçlaması ile yabancı ot ilaçlama çalışmaları da aksatılmadan yürütülüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan hizmet noktaları, ibadethaneler, okul, sağlık ocakları, Kur'an kursları ve minibüslerin ardından şimdi de 200'den fazla park ve yeşil alan dezenfekte ediliyor. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla oyun grupları, spor aletleri, çardaklar ve bankların dezenfektesi de özel ekip tarafından yapılıyor.
Parklar ve cadde üzerinde bulunan orta refüjdeki ağaçlarda yaprak, bitki ve böcek ilaçlaması ile yabancı ot ilaçlama çalışmaları da aksatılmadan yürütülüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Sarıyer, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Güncel
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor