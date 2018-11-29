Sarıyer'de Yol Çöktü (2)

29 Kasım 2018 Perşembe 11:05



29 Kasım 2018 Perşembe 11:05

SARIYER'de yol çöktü. O sırada yoldan araç ve yayanın geçmemesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Rumeli Kavağı Liman Caddesi'nin yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen olay sırasında araç ve yayalarının geçmemesi olası yaralanma ve can kaybını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı. - İstanbul