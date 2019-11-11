Haberler » 3. Sayfa » Sarıyer'de yürekleri ağza getiren kaza kamerada - Haber

Sarıyer'de yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Sarıyer'de yürekleri ağza getiren kaza kamerada Otomobil dönüş yapmak isteyen araca çarparak karşı yöne geçirttiİSTANBUL - Sarıyer'de trafik ışıklarında dönüş yapmayı bekleyen otomobile süratli bir şekilde sollama yapmak isteyen bir otomobil çarptı.

11.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:36
'de yürekleri ağza getiren kaza kamerada
Otomobil dönüş yapmak isteyen araca çarparak karşı yöne geçirtti
İSTANBUL - Sarıyer'de trafik ışıklarında dönüş yapmayı bekleyen otomobile süratli bir şekilde sollama yapmak isteyen bir otomobil çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, refüjü aşarak karşı istikamete geçen otomobile diğer bir otomobil çarpmaktan kıl payı kurtardı.
Kaza, geçtiğimiz ay Sarıyer Darüşşafaka Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, cadde üzerindeki trafik ışıklarından sola dönüş yapmak için beklemeye başladı. Bir süre bekleyen otomobile o esnada cadde üzerinde süratli bir şekilde sollama yapmak isteyen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrol çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı istikamete geçti. Kontrolden çıkan araca o esnada karşı yönden seyreden diğer bir otomobil çarpmaktan kıl payı kurtardı. Yürekleri ağza getiren kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sarıyer'de yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Sarıyer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:15 Beşiktaş'taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlar kamerada
11:19 Mardin'de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı
11:13 Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu
11:07 Terörün finans kaynağına da darbe...Kıran-5 operasyonunda 1 ton 615 kilogram esrar maddesi ele...
11:00 Baklavacılara ucuz tepsi şoku
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek etkinliği başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:21:29