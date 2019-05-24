Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - SARIYER'de 2 belediye otobüsü ile bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hacı Osman Yokuşu, Sarıyer istikametinde sabah saat 06.00 sıralarında 2 belediye otobüsü ile bir minibüs zincirleme trafik kazasına karıştı. İddiaya göre, 34 TP 6349 plakalı otobüsün şoförü Sarıyer istikametine doğru yokuş aşağı inerken yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aniden yavaşlayan otobüse arkasından gelen 34 TP 6337 plakalı belediye otobüsü arkadan çarptı. 34 UGV 74 plakalı ticari minibüs ise otobüslere çarpmamak ani fren yapınca bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 otobüs şoförünün yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OTOBÜSLERİN BOŞ OLMASI FACİAYI ENGELLEDİ

Kazada otobüslerin ikisinin de boş olması büyük bir faciayı engelledi. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada yaralanan iki kişinin otobüs şoförleri olduğu ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

YOL BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından Maslak-Sarıyer istikametinde yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici ile ticari minibüsün çekilmesinin ardından trafik tek şeritten sağlanırken, otobüslerin çekilmesi için başlayan çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: DHA