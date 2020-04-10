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Sarıyer'deki camide korona virüsten etkilenen vatandaşlara erzak yardımı

Sarıyer Dedeman Camii'nin bir bölümü "İmkanın varsa ikram et, ihtiyacın varsa temin et" düşüncesiyle vatandaşların ihtiyacı için açıldı.

10.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:18
Sarıyer'deki camide korona virüsten etkilenen vatandaşlara erzak yardımı
Sarıyer Dedeman Camii'nin bir bölümü "İmkanın varsa ikram et, ihtiyacın varsa temin et" düşüncesiyle vatandaşların ihtiyacı için açıldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için caminin raflarına gıda ve temizlik malzemeleri yerleştirildi.

Sarıyer Dedeman Camii'nde "İmkanın varsa ikram et, ihtiyacın varsa temin et" düşüncesiyle yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen vatandaşlara gıda yardımı yapılması için bir bölüm açıldı. İhtiyaç sahiplerine salgın sebebiyle işini kaybeden vatandaşlar da eklenince, imkanı olan cami cemaati ve mahalle sakinleri camiye erzak yardımında bulundu. Erzaklar da camide oluşturan bölümde toplanarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Korona virüsten önce de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetiyorduk"

Çalışma hakkında bilgi veren Sarıyer Dedeman Camisi İmam Hatibi Abdulsamet Çakır, "Sarıyer Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber çalışıyoruz. İlk olarak sosyal medyada paylaştığımız videodan çok güzel dönüşler aldık. Birçok vatandaşımız erzak getirmek için bizlere ulaştı. Ferahevler Mahallemizde korona virüsten önce de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetiyorduk ve cami cemaati ile beraber yardımları ulaştırıyorduk. Korona virüsten sonra ecdadımızın sadaka taşı kültürü aklımıza geldi. İmkanı olan kardeşlerimiz ile ihtiyacı olan kardeşlerimizi birbirlerini görmeden bir araya getirmeyi amaçlayarak camimizin raflarını tabiri caiz ise markete çevirdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıyer, Güncel
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