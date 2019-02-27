Sarıyer'in Derbent Mahallesi için Hazırlanan İmar Planları Değiştirildi

1960'lı yıllardan beri yıkımlara direnen, 1970'li yıllarda çekilen Yeşilçam filmlerine set olan İstanbul'un en ünlü gecekondu mahallesi Derbent, yaklaşan yerel seçimler öncesi yine bir imar çalışması ile gündeme geldi. İstanbul Sarıyer ilçesinde Derbent ve Darüşşafaka mahallelerinde kalan yaklaşık 280 bin metrekarelik riskli alana ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itirazlar için 26 Şubat günü askıya çıkarıldı. 1600'e yakın gecekondunun bulunduğu mahalle için verilen riskli alan kararları ve buna bağlı olarak hazırlanan imar planları daha önce açılan davalar sonucunda iptal edilmişti. Şuan da plansız durumda olan Boğaziçi "Geri görünüm ve etkilenme" bölgesinde kalan mahalle için hazırlanan plandaki en dikkat çekici değişiklik "Dönüşüm Modeli" bölümü oldu.

"HAK SAHİPLERİNE KONUT TAHSİS EDİLECEK"

Sözcü'de yer alan habere göre, plan açıklama raporuna yeni eklenen "Dönüşüm Modeli" bölümünde, bölgedeki yerleşimin tamamen gecekondulardan meydana geldiği için hak sahiplerinin tespitinde ve gecekondu sahiplerine yönelik yapılacak işlemlerde "Gecekondu Kanunu" ve "İmar Affı" yasaları çerçevesinde hareket edileceği bildirildi. Bu yasalar çerçevesinde hak sahipliği bulunan kişilere konut tahsis edileceği, kalan konutların benzeri uygulamalarda "stok-rezerv konut" olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

1 YILLIK KİRA BEDELİ ÖDENECEK

Riskli alan içerisinde İBB mülkiyetindeki parsellerde yer alan vatandaşlar için en yakın rezerv (yeni) konut alanında geçici konut yapımı sağlanacak. Boşaltılacak alanda ise alt yapısıyla birlikte anahtar teslim yapılacak sosyal konutlar Derbent Mahallesi'ndeki vatandaşlara verilecek. Gecekondu sakinlerinin tahliyesi sırasında taşınma masrafları karşılanacak ve kiracılara 1 yıllık kira bedeli ödenecek.

PROJELENDİRME VE UYGULAMALAR İÇİN İBB YETKİLİ

Gecekonduların bulunduğu parseller, Maliye Hazinesi, İBB, Oto Sanatkarları Konut Yapı Kooperatifi ve Darüşşafaka Cemiyeti mülkiyetinde. Mahalledeki parsellerin yaklaşık 100 bin metrekaresi İBB'ye ait. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017 tarihli yetkilendirme yazısı ile riskli alanda gerçekleştirilecek tespit, etüt, planlama, projelendirme ve uygulamalar için İBB Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiş durumda. 280 bin metrekarelik alanda 4 adet büyük konut alanı planlandı. Planlanan konut alanlarının büyüklüğü toplam 192 bin metrekare. Derbent Mahallesi için yapılan yeni imar çalışmasında yüzde 15 inşaat hakkı ve 5 kat yükseklik sınırı aynen korundu.