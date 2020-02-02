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Sarıyer Kısırkaya plajında Off-Road cipi takla attı

Sarıyer Kısırkaya plajında Off-Road yapan bir cipin, yüksek bir yamacı çıkarken takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

02.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:07Sarıyer Kısırkaya plajında Off-Road cipi takla attı
Kısırkaya plajında Off-Road yapan bir cipin, yüksek bir yamacı çıkarken takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaj içerisinde Off-Road yapan bir cip sürücüsü, yüksek bir yamaca tırmanmaya çalıştığı sırada kontrolü kaybederek takla attı. Araç içerisinde bulunan iki kişi aracın ters dönmesi sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve polisi arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri takla atan aracı olay yerinden kaldırdı. - İSTANBUL

Sarıyer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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