20.06.2019 15:06
Haberler» Spor» Haber

Sarıyer seçime gidiyor

Sarıyer seçime gidiyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü, seçime gidiyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü, seçime gidiyor. 22 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi henüz kulübü yönetmeye aday çıkmadı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sarıyer seçime gidiyor. 22 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesi henüz başkan adayı çıkmadı. Camiada 7 senedir başkanlık görevini yürüten Saffet Akkoyun'a yeniden aday olması konusunda baskı var. Akkoyun'un ise yakın çevresine maddi-manevi yeterli desteği göremediğini ve yalnız bırakıldığını söylediği öğrenildi.

2. Lig'de mücadele eden lacivert-beyazlılar Saffet Akkoyun yönetiminde 7 senede 3 kez Play-off oynadı. Bu sezon Play-off yarı finalinde elenen Sarıyer başarılı bir grafik ortaya koydu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:22 Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:20 Düsseldorf'da milli eskrimciler maçlarını tamamladı
17:14 Fenerbahçe'ye anlaşmaya vardığı Arslanagic'den kötü haber!
17:10 Voleybolda ekip tamam
17:07 Bruma için transfer atağı! Çılgın rakam
17:06 Çin'deki Kung Fu Şampiyonasında Türk başarısı
17:05 Maurizio Sarri’s first Juventus press conference