Sarıyer Spor Kulübü'nden örnek davranış
TFF 2. Lig ekibi Sarıyer, korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına kamp tesislerini açtı.
04.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:50
TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü, kamp tesislerini korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına açtı. Sağlık çalışanları burada hem konaklayacak, hem de yemek ihtiyacını giderebilecek. Lacivert-beyazlılar, ayrıca ilk etapta acil ihtiyacı olan 200 aileye de gıda yardımı yaparak destekte bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Spor