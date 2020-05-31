SARIYER VE BEŞİKTAŞ SAHİLİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI
Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Sarıyer ve Beşiktaş sahil şeridi boş kaldı.
31.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:29
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde Sarıyer ve Beşiktaş sahil şeridi boş kaldı. Polis ekiplerinin çeşitli bölgelerde kontrol noktaları oluşturdukları ve dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ettiği görüldü. Boş kalan Rumeli Hisarı ve Ortaköy sahil şeridi havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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