SARIYER VE BEŞİKTAŞ SAHİLİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Sarıyer ve Beşiktaş sahil şeridi boş kaldı.

31.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:29
Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Sarıyer ve Beşiktaş sahil şeridi boş kaldı. Boş kalan sahil şeridi havadan görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde Sarıyer ve Beşiktaş sahil şeridi boş kaldı. Polis ekiplerinin çeşitli bölgelerde kontrol noktaları oluşturdukları ve dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ettiği görüldü. Boş kalan Rumeli Hisarı ve Ortaköy sahil şeridi havadan görüntülendi. SARIYER VE BEŞİKTAŞ SAHİLİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beşiktaş, Sarıyer, Güncel, Haber

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