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Sarıyerli minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sarıyer-Beşiktaş arasında çalışan minibüs esnafı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

17.10.2019 13:20Sarıyerli minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Sarıyer-Beşiktaş arasında çalışan minibüs esnafı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

Sarıyerli minibüs şoförleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Suriye'deki askerlerimize selam vererek sözlerine başlayan İbrahim İnal," Sarıyer - Beşiktaş minibüsçüleri olarak orada çarpışan askerlerimize bir nebze yardımımız dokunacaksa çok mutlu oluruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Suriye'de çarpışan askerlerimize başarılar diliyorum, Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerine kullandı.

Allah'ın zalimin zulmüne izin vermeyeceğini hatırlatarak sözlerine başlayan Doğukan Çetin," Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah zalimin zulmüne izin vermez. Mehmetçiğimize operasyonda başarılar diliyorum" diyerek duygularını dile getirdi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Tsk Mehmetçik Vakfı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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