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Sarıyerli voleybolcular 'evde kal' dedi

- Sarıyerli voleybolcular 'evde kal' dedi Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sosyal medyadan bir video paylaşarak 'evde kal' mesaj verdi.

25.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:08
- Sarıyerli voleybolcular 'evde kal' dedi
İSTANBUL - Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sosyal medyadan bir video paylaşarak 'evde kal' mesaj verdi.
Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyadan bir video paylaşarak 'evde kal' çağrısında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sarıyerli voleybolcular ’evde kal’ dedi

Kaynak: İHA

Etiketler: voleybol, Sarıyer, Spor

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Sarıyerli voleybolcular 'evde kal' dedi

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