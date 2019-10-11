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Sarız Belediyesi'ne silahlı saldırı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi.

11.10.2019 17:30Sarız Belediyesi'ne silahlı saldırı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralı bulunmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre saat 14: 00 sıralarında ilçe belediye binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, belediye binasında maddi hasar meydana geldi.

Sarız Belediyesi'nde bu gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda S.K., elindeki pompalı tüfekle belediye binasına 15 el ateş etti.

Makam odasında bulunan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve belediye çalışanları olayda yaralanmazken, saldırı sonrasında kaçan S.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı - KAYSERİ

Kayseri, Sarız, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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