01 Nisan 2019, 16:19
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Sarız'da Baki Bayrak 380 Oy Farkla Başkan Oldu

Sarız

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarız'da MHP'nin adayı Baki Bayrak, CHP adayı Ömer Faruk Eroğlu'ndan 380 oy fazla aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarız'da MHP'nin adayı Baki Bayrak, CHP adayı Ömer Faruk Eroğlu'ndan 380 oy fazla aldı.

Sarız'da belediye başkan adaylarının aldığı oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi Muharrem Çelik: 47

Bağımsız Türkiye Partisi: Şaban Gülmez: 31

CHP Ömer Faruk Eroğlu: 3264

MHP Baki Bayrak: 3644

Siyasi Partilerin Aldığı Oy Sayıları İse Şu Şekilde:

Saadet Partisi: 40

Bağımsız Türkiye Partisi: 17

Vatan Partisi: 39

CHP: 2967

MHP: 3730 - KAYSERİ Ömer Faruk Eroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Baki Bayrak, Sarız, Politika
Kaynak: İHA