Sarız'da Baki Bayrak 380 Oy Farkla Başkan Oldu

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarız'da MHP'nin adayı Baki Bayrak, CHP adayı Ömer Faruk Eroğlu'ndan 380 oy fazla aldı.<br><br>Sarız'da belediye başkan adaylarının aldığı oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi Muharrem Çelik: 47<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: Şaban Gülmez: 31<br><br>CHP Ömer Faruk Eroğlu: 3264<br><br>MHP Baki Bayrak: 3644<br><br>Siyasi Partilerin Aldığı Oy Sayıları İse Şu Şekilde: <br><br>Saadet Partisi: 40<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: 17<br><br>Vatan Partisi: 39<br><br>CHP: 2967<br><br>MHP: 3730 - KAYSERİ