Şarjda bırakılan telefon yangın çıkardı
KARABÜK - Karabük
'te bir iş yerinde şarjda bırakılan telefondan dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre olay 5000 Evler Mahallesi Şahin Tepesi
bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Lütfullah Karagül'e ait elektrik malzemelerinin satışının yapıldığı iş yerinde şarja takılan telefondan dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük
25 Kasım 2018 Pazar 17:45