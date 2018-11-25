25 Kasım 2018, 17:45
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Şarjda Bırakılan Telefon Yangın Çıkardı

Şarjda bırakılan telefon yangın çıkardıKARABÜK - Karabük'te bir iş yerinde şarjda bırakılan telefondan dolayı yangın çıktı.

Şarjda bırakılan telefon yangın çıkardı

KARABÜK - Karabük'te bir iş yerinde şarjda bırakılan telefondan dolayı yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay 5000 Evler Mahallesi Şahin Tepesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Lütfullah Karagül'e ait elektrik malzemelerinin satışının yapıldığı iş yerinde şarja takılan telefondan dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Karabük
25 Kasım 2018 Pazar 17:45



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