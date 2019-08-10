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Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardıKÜTAHYA - Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.

10.08.2019 23:00
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
KÜTAHYA - Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Balıklı Mahallesi Saat Sulesi Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnız başına yaşayan bir vatandaş, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu ifaiyeye bildirdi.
Yangın ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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