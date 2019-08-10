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Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.

10.08.2019 23:35
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Balıklı Mahallesi Saat Sulesi İki Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnız başına yaşayan bir vatandaş, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
(Hüseyin Can Aksu/İHA)
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

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Kaynak: İHA

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