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Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kazakistan'da şarja taktığı telefonu yastığına koyarak uyuyan 14 yaşındaki kız, telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti.

01.10.2019 11:56Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Kazakistan'da şarja taktığı telefonu yastığına koyarak uyuyan 14 yaşındaki kız, telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Olay Almatı şehrinin yakınlarındaki Bastobe adlı köyde meydana geldi. Akıllı telefonunda müzik dinleyen 14 yaşındaki Alua Abzalbek, telefonu şarja taktı ve yastığın üzerine koyarak uykuya daldı. Kızlarının sabah odadan çıkmamasından şüphelenerek içeri giren ebevenleri, Abzalbek'in kafasından yaralanmış halde olduğunu ve hareket etmediğini gördü. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan incelemede şarjdaki telefonun aşırı ısınması sonucu patladığı, genç kızın kafasından yaralandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Kazakistan, Almatı, Dünya

Kaynak: DHA

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