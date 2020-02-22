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Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

Giresun'da televizyon tamiri yapılan bir atölyede henüz bilinmeyen bir sebeple uydu cihazı alev aldı.

22.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:23Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı
'da televizyon tamiri yapılan bir atölyede henüz bilinmeyen bir sebeple uydu cihazı alev aldı.

Giresun merkezde, Ünal Altun'a ait olan bir tamir atölyesinde şarjdaki uydu yön bulma cihazından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. O sırada alet çantasını düzenleyen Altun, dumanların ardından alev alan uydu cihazını diğer elektronik aletlere sıçramasın diye çıplak elle alarak yere fırlattı. Usta Ünal Altun dükkan içerisinde yanmaya devam eden parçaları ayakkabılarıyla basarak söndürürken olay anı iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. - GİRESUN

Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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