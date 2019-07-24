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Şarjlı bisiklet ile otomobil böyle çarpıştı

Şarjlı bisiklet ile otomobil böyle çarpıştıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

24.07.2019 19:43
Şarjlı bisiklet ile otomobil böyle çarpıştı
Şarjlı bisiklet ile otomobil böyle çarpıştı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Timur Sokak ile Sözeri Sokağı'nın kesiştiği yerde, Nihat İ. idaresindeki 16 F 1816 plakalı araç ile Kazım K'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. Şarjlı bisiklet ile otomobil böyle çarpıştı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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