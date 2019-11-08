Haberler » Güncel » Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler - Haber

Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki turistik bir köyde, içerisine "slot" tabir edilen kumar makinesi yerleştirilmiş vaziyette şarjmatik cihazı bulundu.

08.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:46
'in ilçesindeki turistik bir köyde, içerisine "slot" tabir edilen kumar makinesi yerleştirilmiş vaziyette şarjmatik cihazı bulundu.
Kırşehir ve Kaman Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyüne gitti.
Köydeki bir kahvehanede şarjmatik cihazı bulunmasından şüphelenen ekipler inceleme yaptı.
Cihazın üst kısmında ekran olduğunu tespit eden ekipler, makine üzerinde teknik değişiklikler yapılmak suretiyle "slot" makinesine dönüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi.
Üzerinde "şarjmatik" yazan ve şarj kabloları da çıkarılmamış vaziyette bulunan cihaza el koyan ekipler, kahvehane sahibi oldukları iddia edilen O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem başlattı.
Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler

Jandarma, Kırşehir, Kaman, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:28   Edirne ve Kırklareli'nde Mevlit Kandili kutlandı
20:28   Mevlit Kandili
20:28   İstanbul'da 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
20:27   'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5)
20:24   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
8.11.2019 20:30:18