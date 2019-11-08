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Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesi Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede, şarjmatik görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

08.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:36 Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu

KIRŞEHİR'in ilçesi Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede, şarjmatik görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Komutanlığı ekipleri, Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede bulunan şarjmatik cihazından şüphelendi. Üst kısmında büyük ekran bulunan cihazı inceleyen ekipler, bunun 'slot' kumar makinesi olduğunu belirledi. Üzerinde teknik değişiklikler yapılarak, kumar makinesine dönüştürülen cihaza el konulurken, kumar oynattığı iddia edilen kahvehane sahileri O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem yapıldı.



Jandarma, Kırşehir, Kaman, Güncel

Kaynak: DHA

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