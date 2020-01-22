'' Şarkı tamamlandığında aklıma gelen ilk isim Kubilay Karça oldu''

Şarkının ilk şekillendiği günden beri Kubilay Karça ile düet yapma fikrinde olduğunu söyleyen Tuğrul Bektaş, bu çalışmasının sözlerinin kendi hayatlarından kesitleri yansıttığını belirtti.

''KLİP TAMAMEN SPONTANE ÇEKİLDİ''

Klipte Balat sokakları, tarihi bir Han ve eski bir binanın çatısı olmak üzere 3 farklı mekan kullanıldığını söyleyen Tuğrul Bektaş, klipte herhangi bir öykünün vurgulanmadığını, sahnelerin tamamen anın atmosferine göre spontane çekildiğini söyledi.

''Başımda Belalar'' şarkısının müziğini Emrullah Ortanca (Acnatro), Mix ve Mastering'ini Caner Aksoy yaparken yönetmenliğini ise Ahmet Mücahit üstlendi.