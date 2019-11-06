Haberler » Magazin » Şarkı yapmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapatmaya karar verdi

Şarkı yapmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapatmaya karar verdi

Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra adı başka kadınlarla anılan şarkıcı Serdar Ortaç, biraz rahat kalıp şarkı yapmak istediği için sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı.

06.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:50

2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Ortaç'ın adı boşanmanın ardından oyuncu Özlem Davran ile anıldı. Son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ortaç, dün Instagram'dan paylaşım yaparak hesabını kapatacağını duyurdu.

"KARŞINIZA SÜRPRİZ BİR GELİN ADAYIYLA ÇIKABİLİRİM"

Etiler'de bir mekanda sahne alan ara ara izleyicilerle sohbet eden Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek yeni bir aşka yelken açabileceğini söyledi. Ünlü popçunun yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Özlem Davran olduğu ileri sürüldü.

EVLİLİK İDDİALARINI YALANLADI

Serdar Ortaç'ın bu açıklamanın ardından evleneceği öne sürüldü. Bu iddialara Instagram hesabından yanıt veren Ortaç, "'Serdar Ortaç evleniyor' haberi doğru değil. Haberin içeriği komple yanlış" dedi.

INSTAGRAM HESABINI KAPATMA KARARI ALDI

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı, dün Instagram'dan açıklama yaparak hesabını kapatacağını söyledi. Ortaç, paylaşımında "Instagram'ı kapatıyorum. Bütün takipçilerini siliyorum biraz rahat kalıp yeni şarkılar yapacağım." dedi. Ünlü şarkıcı bu paylaşımının ardından herkesi takipten çıkartarak tüm fotoğraflarını sildi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, evlilik iddialarını yalandıÜnlü şarkıcı Serdar Ortaç, evlilik iddialarını yalandı

Chloe LoughnanChloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, Seksenler'in oyuncusu Özlem Davran ile aşk yaşamaya başladı

Şarkı yapmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapatmaya karar verdi

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Instagram, Magazin


YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
10:54 Kalben: Tacize uğradım
10:35 Şarkıcı Ömer Faruk Bostan, Erik Dalı şarkısından dolayı yapımcısıyla mahkemelik oldu
10:29 Kardeşlik şarkıları
10:03 Mucize Doktor'un son bölümündeki bir sahne hemşireleri kızdırdı!
08:53 Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu, samimi şekilde görüntülendi
10:03 Mucize Doktor'un son bölümündeki bir sahne hemşireleri kızdırdı!
08:53 Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu, samimi şekilde görüntülendi
09:43 2 milyon TL'ye araba alan Berkay, plakasını eşinin ve kendi baş harfinden yaptırdı
10:39 Şarkı yapmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapatmaya karar verdi
08:16 Sevda ile Altan'ın hain planı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu
6.11.2019 11:12:12