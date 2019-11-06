Şarkı yapmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapatmaya karar verdi

2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Ortaç'ın adı boşanmanın ardından oyuncu Özlem Davran ile anıldı. Son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ortaç, dün Instagram'dan paylaşım yaparak hesabını kapatacağını duyurdu.

"KARŞINIZA SÜRPRİZ BİR GELİN ADAYIYLA ÇIKABİLİRİM"

Etiler'de bir mekanda sahne alan ara ara izleyicilerle sohbet eden Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek yeni bir aşka yelken açabileceğini söyledi. Ünlü popçunun yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Özlem Davran olduğu ileri sürüldü.

EVLİLİK İDDİALARINI YALANLADI

Serdar Ortaç'ın bu açıklamanın ardından evleneceği öne sürüldü. Bu iddialara Instagram hesabından yanıt veren Ortaç, "'Serdar Ortaç evleniyor' haberi doğru değil. Haberin içeriği komple yanlış" dedi.

INSTAGRAM HESABINI KAPATMA KARARI ALDI

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı, dün Instagram'dan açıklama yaparak hesabını kapatacağını söyledi. Ortaç, paylaşımında "Instagram'ı kapatıyorum. Bütün takipçilerini siliyorum biraz rahat kalıp yeni şarkılar yapacağım." dedi. Ünlü şarkıcı bu paylaşımının ardından herkesi takipten çıkartarak tüm fotoğraflarını sildi.