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Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine devam etmek için Amerika'ya gitti

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, bugün annesi ve kız kardeşi tarafından yolcu edildi. Kızını yolcu eden Havva Öztel, "Yolun hep açık olsun. Dilimde duamsın" dedi.

05.10.2019 12:52

Genç yaşta kazandığı şöhretle her gün gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdi. Bugün Amerika'ya giden Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki uğurladı.

ANNESİ VE KARDEŞİ UĞURLADI

Eğitim hayatına ABD'de devam edecek olan popçu Aleyna Tilki, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uçtu. Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça uğurladı.

"DİLİMDE DUAMSIN"

Kızını yolcu eden Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla çektirdiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim." notuyla paylaştı.

"AİLEMDEN UZAK KALACAĞIM"

Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım" demişti. Dün akşam ailesiyle vakit geçiren Aleyna'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki kırmızı gözleri dikkat çekmişti.

Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine devam etmek için Amerika'ya gitti

Amerika Birleşik Devletleri, Aleyna Tilki, Magazin

YORUMLAR(33)
ASABİ:TÜRKİYEDE DOĞURGANLIK AZALIYOR DENİLİYOR DOĞRUDUR BU PAHALILIKTA BU İŞŞİZLİKTE BU GEÇİM ZORLUĞUNDA KENDİ KARNINI DOYURDUN BİR O KALDI BU DEVİRDE BİR İNSANIN EVLENMESİ YUVA KURUP ÇOCUK YAPMASI İÇİN AKLINDAN ZORU OLMASI LAZIM ÇOCUĞU BÜYÜT BESLE OKUT KAPİTALİST SİSTEME ODA BULURSA İKİ BİN LİRA ASGARİ ÜCRETE EŞEKLİK YAPSIN BU ÇOCUK GEÇİNEMEZ MEZARA KADAR ELİNE BAKAR ÖLÜNCE SEN KURTULURSUN AMA O NE YAPAR BİLMEM.
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KAVAK:parayı burda kazanın orada yiyin orda adam yerıne koymazlar seni sonra tukenmıslık sendromuyla geri donersın aglaya aglaya. turkıyenın omzuna yaslarsın başını. the end.
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BIR DOST:Türkiyede kazanın, Amerikada harcayın. Suç sizde değil size bu noktaya getiren bu millette
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GENEZİNLİ:Hadi ögrende gel. Dört gözle bekliyoruz.
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MANAVGAT:ÇOK ÖNEMLİ BİR YAPMIŞSINIZBU KİM MEMLEKETE NE FAYDASI OLMUŞ
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GECELERİN YARGICI:Bir daha dönmemek üzere yolun açık olsun Tilki
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ÄÄÄ:gisin olsun dönüsün olmasin rezil
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KÜBRA:LÜTFEN GERİ GELME. . . BY
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ARAŞTIRMACI:Allah yüzümüze güldü gitmesi güzel haber umarım geri dönmez
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ADINIZI YAZIN:BUNLAR GENCLERIN BEYNINI YIKAMAK ICIN YETİŞTRİLEN PROJENIN URUNUDUR
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