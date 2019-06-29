Şarkıcı Aleyna Tilki, kabalıktan isyan etti: İmdadıma 10 polis yetişti

Son zamanlarda yaptığı ilginç paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki , önceki akşam Cihangir 'deki bir kafede görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Aleyna, Taksim 'e gittiğinde hayranlarının etrafını sarmasına sitem etti.

PARA DAĞITTI

Posta 'da yer alan habere göre; Cihangir'de kahve içen genç şarkıcı, kendisini tanıyarak yanına gelen satıcıları da boş çevirmedi. Tilki, çiçek ve mendil satan çocuklara 350-400 TL para dağıttı. Arkadaşlarıyla sohbet eden genç şarkıcı, Milli Piyango satıcısını görünce yanına çağırdı ve kazı kazan oynadı.

"İMDADIMA POLİSLER YETİŞTİ"

Kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan Aleyna, kalabalıktan da şikayet etti. Muhabirlerle sohbet eden Aleyna, "Taksim'de hayranlarım çevremi sardı. İmdadıma 10 polis yetişti. Onların refakati ile gelebildim" dedi.

DİL ÇIKARARAK VİDEO PAYLAŞTI

Aleyna Tilki, önceki gün Instagram hesabından sürekli makyajsız olduğunu söylediği videoda dil çıkarmış ve takipçilerini ikiye bölmüştü.