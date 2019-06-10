Şarkıcı Aleyna Tilki, konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşkına çevirdi

Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Hayranları, genç şarkıcının dansları ve şarkıları eşliğinde coştu. Tilki, bir ara konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşırttı. Kendi şarkılarının yanı sıra başka türden şarkılarda seslendiren Tilki, rapçi Ayben'den de bir parça seslendirdi.

"HER ŞEY GERÇEK ÜSTÜ"

Konserinde çekilen videoyu sosyal medyadan paylaşan Aleyna, "Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı, en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum Ayben. Çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..." notunu yazdı.