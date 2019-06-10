10.06.2019 08:49
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Şarkıcı Aleyna Tilki, konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşkına çevirdi

Yaptığı her paylaşım ve dansı olay olan şarkıcı Aleyna Tilki, son konserinde Twerk olarak da bilinen kalça şovu eşliğinde söylediği rap şarkısı büyük beğeni topladı.

Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Hayranları, genç şarkıcının dansları ve şarkıları eşliğinde coştu. Tilki, bir ara konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşırttı. Kendi şarkılarının yanı sıra başka türden şarkılarda seslendiren Tilki, rapçi Ayben'den de bir parça seslendirdi.

"HER ŞEY GERÇEK ÜSTÜ"

Konserinde çekilen videoyu sosyal medyadan paylaşan Aleyna, "Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı, en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum Ayben. Çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..." notunu yazdı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşkına çevirdi
Kıbrıs, Genç, Aleyna Tilki, Magazin

YORUMLAR (7)
ANGARALI: o kadar şaşırdımki kendime gelemiyorum arkadaş göz var izan var bunun neresi kalça şov hiçmi kalça şov görmedik sallamışınız işkembeden. . .
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PİYANİST: Napsın, sanatsal bir performans olsa kimse izlemezki.
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CENK: HARİKASIN BENCE BOŞWER MİLLETİ
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EMİN: terbiyesizlik medeni cesaret diye bu millete ve bu milletin çocuklarına yutturuluyor. allah akıl fikkir versin
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PEMBE TAVŞAN: harika bir duruş. Terbiyesiz.
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