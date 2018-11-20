20 Kasım 2018, 07:36
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Şarkıcı Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı'nın Yeni Kafesini Ziyaret Etti

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı önceki gün bir araya geldi. Tilki, yeni kafe açan Subaşı'yı ziyaret ederek uzun uzun sohbet etti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'yı yeni açtığı kafesinde ziyaret etti. Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile zaman geçiren Aleyna bir süre sonra mekanda ayrıldı.

SOSYAL MEDYANIN SEVİLEN İSİMLERİ BULUŞTU

Şeyma Subaşı'yı Bebek'te açtığı sağlıklı yiyeceklerin satıldığı kafesinde ziyaret eden Aleyna, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki, Konya'yı, Kaliforniya'ya benzetmesi sorulunca gülerek cevap vermekten kaçındı.

ŞOFÖR TUTANA KADAR ARABASINA BİNMİYOR

Kendi arabasına binmeyen Tilki, taksiye bindi. Neden arabasına binmediği sorulunca ise, şoförünü yolladığını ve şoför aradığını belirtti.

KAPADOKYA TURU YAPTI

Öte yandan Şeyma Subaşı Ilıcalı birkaç gün önce Kapadokya'ya gitti. Doyasıya eğlenen Şeyma Subaşı Ilıcalı, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bebek,Acun Ilıcalı,Aleyna Tilki,Şeyma Subaşı
20 Kasım 2018 Salı 07:36



YORUMLAR (18)
Bu Aleyna Tilki sadece bana mı çok çirkin geliyor. Kız gerçekten çok çirkin abi ya. Kendi halinde orta halli bir kız olsaydı yüzüne bakılmazdı.
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KRAL06: haber yok başka hani ya
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ADINIZI GÜLHANÖZKARA SENİ ÇAY İÇMEYE BEK: para kıro da lakin
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ADA: Tilkiyi sevmiyorum aslada sevmiycem
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SİZE NE??: Hem merak edip haberi okuyorsunuz hem de bize ne bunlardan yok memlekette kriz var yok sonradan görmüşler şu bu. diyorsunuz. Siz tabii hem memleket meseleleriyle yatıp kalkıyorsunuz , hiç gezmiyorsunuzdur hiç sosyal medyada foto paylaşmıyorsunuzdur örnek insanlar . .
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