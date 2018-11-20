Şarkıcı Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı'nın Yeni Kafesini Ziyaret Etti

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'yı yeni açtığı kafesinde ziyaret etti. Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile zaman geçiren Aleyna bir süre sonra mekanda ayrıldı.

SOSYAL MEDYANIN SEVİLEN İSİMLERİ BULUŞTU

Şeyma Subaşı'yı Bebek'te açtığı sağlıklı yiyeceklerin satıldığı kafesinde ziyaret eden Aleyna, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki, Konya'yı, Kaliforniya'ya benzetmesi sorulunca gülerek cevap vermekten kaçındı.

ŞOFÖR TUTANA KADAR ARABASINA BİNMİYOR

Kendi arabasına binmeyen Tilki, taksiye bindi. Neden arabasına binmediği sorulunca ise, şoförünü yolladığını ve şoför aradığını belirtti.

KAPADOKYA TURU YAPTI

Öte yandan Şeyma Subaşı Ilıcalı birkaç gün önce Kapadokya'ya gitti. Doyasıya eğlenen Şeyma Subaşı Ilıcalı, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.