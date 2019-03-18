18 Mart 2019, 10:02
»»

Şarkıcı Alişan, Bebeği İçin Filipinli Dadı Tuttu

Şubat ayında ilk bebeklerini kucağına alan Buse Varol ve Alişan, uykusuz gecelere dayanamayınca bebekleri için Flipinli dadı tutmaya karar verdi. Alişan, bebeğinin dadısı için de kesenin ağzını açtı.

Geçtiğimiz sene dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti, Şubat ayında ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına aldı.

Doğumdan sonra bir yardımcı tutmak istemediklerini bebeklerini kendilerinin büyüteceklerini söyleyen çift, yoğun tempoya dayanamayınca dadı tutmaya karar verdi.

BEBEĞİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Günaydın'da yer alan habere göre; Alişan ilk bebeği için kesenin ağzını da açtı. İlk zamanlar bebeklerine kendilerinin bakacağına söyleyen çift, uykusuz gecelere dayanamayınca çareyi bir yardımcıda buldu. Aylık 5 bin 500 TL'ye Filipinli bakıcıyla anlaşan çift, böylece çocuklarıyla daha sağlıklı vakit geçirecek.

"BURAK'IN ALTINI TEMİZLEYİP BEZİNİ DEĞİŞTİRİYORUM"

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan, "Bazen Buse yorgunluktan hitap düşüyor. O zaman geceleri uyanık Burak'a ben bakıyorum. Altını temizleyip, bezini değiştiriyorum." açıklamasında bulundu.

Buse Varol, Alişan, Magazin
Kaynak: Diğer


YORUMLAR (22)
İMLASIZ: hitap değil bitap olmasın o :)
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
683: filipinli ne ayak ya hep bir farklı olmak adına yapılan saçmalıklara bakar mısınız türk dadı mı kalmadı memlekette
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
CAFER: Türk vatandaşına iş verip istihdam yaratacağına yabancı dadı tutuyor, sonra da vatan millet der bir de bu
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ADALETSİZ DUNYA: Bir baba bebegine 20 liralik mama alamadigi icin gidip ac kalmasin diye caresizlikten calsin, digeri 5500 tl ye dadi tutsun. Parasi olan elbet yapsin ona lafim yok.. benim uzuntum dunyanin adaletsizligine...
Yayından Kaldır
32 0
Cevap yaz
  • ADALETLİ : hoca lakaplı düzenbaz allah inşallah seni de yoklukla imtihan eder de yoklukla uğraşanlarla dalga geçer gibi konuşmayı bir daha yapmazsın
    Yayından Kaldır
    1 0
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın