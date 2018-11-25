Alişan'dan Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'ye Tepki: Transferlerinle Birlikte Yok Ol

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Novak ve Sosa kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü Frey'den geldi.

"FENERBAHÇE TARİHİNİN EN REZİL FUTBOLCULARISINIZ"

Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Alişan, Comolli'ye çağrıda bulundu. Ünlü isim mesajında, "Fenerbahçe tarihinin en rezil futbolcularısınız....43 yaşındayım 5 yaşından beri maçlara gidiyorum, bu kadar kötü bir futbolcu topluluğu görmedim.... Comolli transferlerinle birlikte yok ol... Tebrikler Trabzonspor.." ifadelerini kullandı.