Şarkıcı Arto, Reynmen'e seslendi: Şu karıların soyunmasını durdur

Sosyal medya fenomeni Reynmen, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Ela ile hayranlarıyla buluştu. Kısa sürede en çok dinlenen şarkıların arasında yerini alan Ela şarkısına Hadise ve Ebru Polat da destek oldu. Arto ise sosyal medya hesabından video paylaşarak Reynmen'e seslendi.

"ELA'DAN SOĞUDUM"

Hadise'nin mayolu Ebru Polat'ın ise göğüs frikiği verdiği dans videolarını gören şarkıcı Arto, paylaştığı video ile Reynmen'e şu sözlerle seslendi: "Yemin ederim Ela'dan soğudum. Reynmen aloo... Bu karıların soyunmasını artık durdur. Yemin ederim bak soyunurum. Ela'dan soğudum, kusacağım artık az kaldı az."

Ebru Polat'ın Arto'nun videosunun altına kahkaha atan emoji koyması dikkat çekti.