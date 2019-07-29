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Şarkıcı Arto, Reynmen'e seslendi: Şu karıların soyunmasını durdur

Şarkıcı Arto, Hadise ve Ebru Polat'ın ela şarkısıyla dans etmesinin ardından çektiği videoyla Reynmen'e "Ben de soyunacağım artık yeter" diyerek seslendi.

29.07.2019 15:26
Şarkıcı Arto, Reynmen'e seslendi: Şu karıların soyunmasını durdur

Sosyal medya fenomeni Reynmen, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Ela ile hayranlarıyla buluştu. Kısa sürede en çok dinlenen şarkıların arasında yerini alan Ela şarkısına Hadise ve Ebru Polat da destek oldu. Arto ise sosyal medya hesabından video paylaşarak Reynmen'e seslendi.

"ELA'DAN SOĞUDUM"

Hadise'nin mayolu Ebru Polat'ın ise göğüs frikiği verdiği dans videolarını gören şarkıcı Arto, paylaştığı video ile Reynmen'e şu sözlerle seslendi: "Yemin ederim Ela'dan soğudum. Reynmen aloo... Bu karıların soyunmasını artık durdur. Yemin ederim bak soyunurum. Ela'dan soğudum, kusacağım artık az kaldı az."

Ebru Polat'ın Arto'nun videosunun altına kahkaha atan emoji koyması dikkat çekti.


Ebru Polat, Reynmen, Hadise, Arto, Magazin

YORUMLAR (15)
ZUBİ: Vallahi bunlara ''yurek hoplatiyorlar'' diye yorum yapyorlar ya yanlis !!bunlar anca mide hoplatiyorlar. . .
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1 0
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YORUMSUZ: Rezillik hepsi bos insanlar bunlar ahlak yok edep yok utanma yok
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10 1
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USAME: KURTULUŞ İSLAMİ EMİRLERE UYMAKTADIR .
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11 7
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DOKTOR: YES KANKA.......
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6 5
ALİ: BU BAYANLARIN NEFSİ NE PİS . ŞEYTAN VE NEFİSLERİNE UYUP AÇILARAK VE SOYUNARAK EDEPSİZLİK EDİYORLAR .
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16 3
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LUTENES: ULAN ADAM Bİ ŞARKI YAPTI 40 YILLIK SARKICILAR OKADAR KONUŞULMAZ BE HELAL SANA REYNMENN :D:D:D
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12 31
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ÖFKELİ: hadi ordan yamuk,,
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7 4
EYLÜL: boş insanlar. . . .
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26 2
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ENES: AÇILMAK VE SOYUNMAK GERİCİLİKTİR, YOBAZLIKTIR VE CAHİLLİKTİR .
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16 6
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NHL: izleme ozaman
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9 10
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