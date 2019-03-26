Şarkıcı Aslı Zen, "Artık Hiç Eğlenceli Değilsin" Diyerek Evi Terk Eden Eşini Afetti

Şarkıcı Aslı Zen Mayıs 2017'de nikah masasına oturduğu eşiBilal Yıldız'dan boşanma kararı almıştı. Zen, "Sen artık hiç eğlenceli değilsin" diyen eşine ikinci bir şans daha verdi.

"VE BİZ AFETTİK"

Aslı Zen, eşi Bilal Yıldız'la paylaştığı fotoğrafın altına "Evet aylardır siz merak ettiniz. Biz sustuk. "Görüşmüyoruz, haberim yok" dedik. Bazen "Barıştık" dedik. Kafamız karışıktı. Ağır şeyler yaşadık. O bana, ben ona cezalar kestik. Ama aşk bu... Sevgi... O kadar kuvvetli ki aramızda ne o gidebildi ne ben. Ve biz affettik. Boşanma davamızı dün itibariyle geri çektik. Lütfen bizi daraltmayın, soru sormayın yargılamayın. Bosanmadık, ayrılmadık. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Biz birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi öğreniyoruz. Siz de bizi böyle kabul edin..." notunu düştü.

"SEN ARTIK HİÇ EĞLENCELİ DEĞİLSİN"

İlk evliliğinden Mayra Karabalut adlı bir kızı olan Aslı Zen eşiyle ilgili,"Bana 'Sen artık hiç eğlenceli değilsin' dedi ve 12 gün önce çekip gitti. Oysa bulutların üzerinde yaşıyorduk. Meğer kendini borç çukurundan kurtarmak için en yakınlarımdan büyük paralar alıp kaçmış" açıklamasını yapmıştı.