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Şarkıcı avukattan komşularına moral konseri

İzmir'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral vermek amacıyla konser veren İzmirli avukat Özkan Yıldırım, "Lütfen kurallara uyalım ve İtalya gibi, İspanya gibi, Amerika gibi olmayalım" uyarısında bulundu.

14.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:48
Şarkıcı avukattan komşularına moral konseri
İzmir'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral vermek amacıyla konser veren İzmirli avukat Özkan Yıldırım, "Lütfen kurallara uyalım ve İtalya gibi, İspanya gibi, Amerika gibi olmayalım" uyarısında bulundu.

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü kişilerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla oturduğu mahallede moral konseri düzenledi.

Avukat Özkan, komşularına verdiği konserde korona virüs için yazdığı şarkıyı da seslendirirken, müziğin sesini duyarak evlerinin penceresine ya da balkonlara çıkan vatandaşlar söylenen şarkılara alkışlarıyla eşlik etti. Sokaktan geçen bazı vatandaşlar ise müziğin ritmine kendisini kaptırarak dans etti.

"İtalya gibi, İspanya gibi, Amerika gibi olmayalım"

Evden çıkamayan komşularına moral vermek amacıyla bir konser organize ettiğini söyleyen İzmir Barosu avukatlarından Özkan Yıldırım, "İnsanlar evden çıkamıyor, insanların seyahat etme özgürlükleri kısıtlandı. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya geldik ama hayatta kalmak için evde kalmamız gerekiyor. Bu nedenle toplumu bilinçlendirmek ve moral vermek adına böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

Moral konseri düzenlemekteki amacını yaşanan bu zorlu sürece dikkat çekmek olarak da ifade eden Yıldırım, "Lütfen kurallara uyalım ve İtalya gibi, İspanya gibi, Amerika gibi olmayalım" uyarısında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Özkan Yıldırım, İtalya, Güncel
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