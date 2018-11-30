Şarkıcı Aylin Coşkun, 14 Yıllık Sevgilisinden Evlilik Teklifi Aldı

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 14 yıllık sevgilisi Volkan Aslan'dan romantik bir evlilik teklifi aldı. İşadamı Volkan Arslan mumlar ve güllerle sürpriz yaparak Aylin Coşkun'a evlenme teklif etti.

"SANIRIM EVLENME TEKLİFİYDİ"

Şarkıcı Aylin Coşkun, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden Phuket adasında evlilik teklifi aldı. Evlilik yolundaki ilk 'Evet'ini söyleyen Aylin Coşkun, yaşadığı mutluluğu hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi. Doğum günü için hazırlandığı günde evlilik teklifi alan şarkıcı çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sanırım bu bir evlenme teklifiydi. Ayaklarım yerden kesildi mi? Evet" dedi.

İşte çiftin mutlu gününden kareler...