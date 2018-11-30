30 Kasım 2018, 08:05
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Şarkıcı Aylin Coşkun, 14 Yıllık Sevgilisinden Evlilik Teklifi Aldı

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 14 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Volkan Aslan'dan doğum gününde evlilik teklifi aldı. Coşkun, yaşadığı mutluluğu "Ayaklarım yerden kesildi" diyerek gösterdi.

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 14 yıllık sevgilisi Volkan Aslan'dan romantik bir evlilik teklifi aldı. İşadamı Volkan Arslan mumlar ve güllerle sürpriz yaparak Aylin Coşkun'a evlenme teklif etti.

"SANIRIM EVLENME TEKLİFİYDİ"

Şarkıcı Aylin Coşkun, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden Phuket adasında evlilik teklifi aldı. Evlilik yolundaki ilk 'Evet'ini söyleyen Aylin Coşkun, yaşadığı mutluluğu hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi. Doğum günü için hazırlandığı günde evlilik teklifi alan şarkıcı çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sanırım bu bir evlenme teklifiydi. Ayaklarım yerden kesildi mi? Evet" dedi.

İşte çiftin mutlu gününden kareler...

Volkan Arslan,Volkan Aslan,Aylin Coşkun
30 Kasım 2018 Cuma 08:05



YORUMLAR (10)
MÜHENDİS: EVLENMEK İSTİYOOOOOOM
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SAFADAM: aklı olan evlenmez. evlilik akıl işi değil zaten.
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İNSAF: Madem evlenecektin şimdiye kadar nerdeydin aylin gelmiş kırk yaşına daha çoluk çocuk olacakta büyüyecektee
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