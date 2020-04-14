Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Koronavirüs salgınından dolayı evinde olan şarkıcı Aynur Aydın, günlerdir sütyen takmadığını söyleyerek "Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar" dedi.
14.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:48
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Aynur Aydın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yapan şarkıcı, karantinada olduğu günlerde bir sütyen paylaşımı daha yaptı.
"SÜTYENLERİM BENİ ÖLDÜ SANIYOR"
Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" diyerek gündeme gelen 34 yaşındaki Aynur Aydın, bu sefer de Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşımlar tweetler arasında girdi.
TEPKİ YAĞDI
Aydın'ın bu beyanı pek çok takipçisini kızdırırken Aydın'a "Biz bunu neden öğrenmek zorundayız ablacım neden" tepkileri yağdı.
Etiketler: Aynur Aydın, Aydın, Magazin
Yorumlar (12)
OLDU MU LEN DENYO:Bullterrier''imi saldim cayira, Korona ariyor yana yakila, hafta sonlari kapatiyorum helaya, diger günler havale ediyorum Mevla''ya. . . Mevlam hayirlisi neyse verir ona insallah, tez zamanda bulur evinin yolunu masallah. . .
SMZ:ya param olsa orman içinde bir klinik açıp bu ve bunun gibi leri hatta sosyal medya fenomenlerini tedavi edip topluma kazandırmak isterdim.
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MEMET33:AMAN NE KADARDA ÖNEMLİ, BİZ SÜTYEN DEĞİLİZ VE UMRUMUZDA DEĞİL KİMSENİN YAŞAYIP YAŞAMADIĞI.