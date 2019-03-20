Şarkıcı Berdan Mardini'nin Yeni Türküsü Çalıntı mı Çıktı?

Şarkıcı Berdan Mardini'nin son albümünde söylediği Kürtçe "Nesire" türküsü için, "Söz-Müzik: Anonim" yazması tepkilere neden oldu.

İNTİHAL SEBEBİYLE TEPKİ GÖSTERİLDİ

"Nesire" eserinin müziği, Kürtçe müziğin önemli ismi Ciwan Haco tarafından yapıldı. Türkünün sözlerini ise Ciwan Haco'nun Norveç'te yaşayan ablası Dilber Haco kaleme aldı. "Nesire (Nesrin'im)" türküsüne "anonim" diyerek albümüne alan şarkıcı Berdan Mardini'ye de, eser sahiplerinin ismini kullanmayarak "intihal" yaptığı gerekçesiyle tepki gösterildi. Mardini'nin daha önce de benzer eserleri "anonim, kendim hazırladım" diyerek kullandığı ortaya çıktı. Mardini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için de şarkı hazırlamıştı. Mardini'nin Erdoğan için hazırladığı şarkının müziğinin de, Kom Müzik'ten "Disa Çü" Kürtçe albümünü çıkaran Hozan Dino'ya ait olduğu belirtilmişti.

"MÜZİĞİ YENİDEN ÇALIYOR"

Berdan Mardini'nin defalarca kez bunu yaptığını ifade eden Erdal Avcı, " Türkiye'nin önemli sorunlarından biri. Sanatçının kolaycılığı bu" dedi. 2000'li yıllarda veri tabanlarının oluşturulduğu ve böyle durumlarda eser sahiplerinin izninin gerektiğini ifade eden Erdal Avcı, Berdan Mardini ve benzer şarkıcıların yöntemleri için, "Müziği yeniden çalıyor. Üstüne söz yazıyor. Fonogramıdeğiştiriyor. Ben şunun müziğini aldım dese izin belgesi istenecek. Anonim diyor. Berdan'ın kendisi Kürt, bunu bilmemesi imkansız. Yani 'Benim sadık yarim kara topraktır'ın kimin olduğunu bilmemek mümkün mü? Aşık Veysel…" şeklinde konuştu. Bu durumda sadece eser sahiplerinin dava açma hakkı olduğunu söyleyen Erdal Avcı, Ciwan Haco ve ablası Dilber Haco'nun Avrupa'da yaşadığını belirtti.