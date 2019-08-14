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Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldı -MERSİN

Şarkıcı Bergen, ölümünün 30'uncu yılında Mersin'de bulunan mezarı başında anıldı.

14.08.2019 15:49
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldı -MERSİN
Şarkıcı Bergen, ölümünün 30'uncu yılında Mersin'de bulunan mezarı başında anıldı.
Farklı illerden gelen şarkıcının hayranları anma programı için Akbelen Mezarlığı'nda bir araya geldi. Burada şarkıcının mezarına karanfil bırakan gruptakiler, dua etti.
Adana'dan gelen Yunus Koçak, yaptığı açıklamada, hayranı oldukları Bergen'i anmak için sosyal medya üzerinden haberleşerek harekete geçtiklerini söyledi.
Aralarında farklı illerden gelenlerin olduğunu aktaran Koçak, her yıl anma törenleri düzenleyeceklerini kaydetti.
İstanbul'dan gelen Burcu Demirhan da Bergen'i şarkılarıyla yaşattıklarını dile getirerek, "Öldüğünde 9 yaşındaydım. Çocukluğumdan beri dinliyorum. Şarkıları bizim çok değerli." ifadelerini kullandı.
Çorum'dan gelen Emrah Aksu da her yıl Bergen'in mezarını ziyaret ettiğini, onu unutmayacağını belirtti.
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldı -MERSİN

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Kaynak: AA

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