18.06.2019 08:52
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Şarkıcı Berkay Şahin, 1 milyon TL'lik lüks arabasıyla görüntülendi

Arda Turan'la ettiği tartışma sonrası hakim karşısına çıkan ve aylık kazancının bin TL olduğunu söyleyen şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün 1 milyon TL değerindeki arabasıyla görüntülendi.

Futbolcu Arda Turan ile bir eğlence mekanında ettiği kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay Şahin, hakim karşısına çıktığında aylık gelirinin bin TL olduğunu söylemişti. Şahin, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada ise Arda Turan'ın kazancına kinaye yaptığını açıklamıştı. Kazanç açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı, önceki gün lüks aracıyla görüntülendi.

LÜKS ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Berkay, geçen sene evlilik yıldönümlerinde eşi Özlem Ada Şahin'e hediye ettiği 1.5 milyon liralık cipi satıp onun yerine Lamborghini aldı. Şarkıcı, milyonluk araca kendi, eşi ve kızı Arya'nın isimlerinin baş harflerinden oluşan özel bir plaka taktırdı. Önceki gün Nişantaşı City's'e giden ünlü şarkıcı, çıkışta lüks otomobiline binerken görüntülendi.

Şarkıcı Berkay Şahin, 1 milyon TL'lik lüks arabasıyla görüntülendi
Arda Turan, Berkay Şahin, Magazin

YORUMLAR (8)
ŞABAN:VERGİ DENETÇİLERİ ONLİNE MI
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CİNALİNİN KUMARBAZ OĞLU:berkay neşet ertaştan daha büyük sanatçıdır helal olsun
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KİMİSİ:O gün aylığını bit gecede harcamaya gitmişti yazık adamcağıza sahip çıkın
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BİR İZLEYİCİ:ALLAH BU VURDUM DUYMAZ ZENGİNLERE BU KADAR DELİ PARA YEDİRMEK NASİP OLMASIN. O KAZANDIĞINIZ PARADA ÖKSÜZ YETİM HAKKIDA VAR. 1 MİLYONLUK ARABAYA BİNSEN NE OLUR 100 BİN LİRALIK ARABAYA BİNSEN NE OLUR. YAZIK GÜNAH. ALLAHIM BANADA ZENGİNLİK NASİP ETKİ FAKİR FUKARA ELİMDEN GELENİ YAPAYIM. EN BAŞTA YETİM YEGENLERİME SONRA ANNESİ BABASI OLMAYANLARA DANA NİCELERİNE. AMİN
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