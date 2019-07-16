Şarkıcı Berkay Şahin ikinci kez baba oldu

Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. Berkay, bugün sosyal medya hesabından ikinci kez baba olduğunu takipçilerine duyurdu.

"KALBİMİN BİR PARÇASI DAHA YOLA ÇIKTI"

Sabah saatlerinde eşini hastaneye yatıran ve heyecanını Instagram hesabından paylaşan Berkay, "Şu an hazırız doğum için. Zeynep geliyor. Kalbimin bir parçası daha yola çıktı, geliyor" ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Berkay Şahin, doğum sonrası bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaştığı poza şu notu düştü: "Kızımız Zeynep, bugün doğdu. Allah her isteyene böyle bir duyguyu tatmayı nasip etsin. Ben ikinci kere tattım, şükürler olsun…"