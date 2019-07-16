16.07.2019 15:10
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Şarkıcı Berkay Şahin ikinci kez baba oldu

Başarılı şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. İkinci kez baba olan Şahin, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. Berkay, bugün sosyal medya hesabından ikinci kez baba olduğunu takipçilerine duyurdu.

"KALBİMİN BİR PARÇASI DAHA YOLA ÇIKTI"

Sabah saatlerinde eşini hastaneye yatıran ve heyecanını Instagram hesabından paylaşan Berkay, "Şu an hazırız doğum için. Zeynep geliyor. Kalbimin bir parçası daha yola çıktı, geliyor" ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Berkay Şahin, doğum sonrası bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaştığı poza şu notu düştü: "Kızımız Zeynep, bugün doğdu. Allah her isteyene böyle bir duyguyu tatmayı nasip etsin. Ben ikinci kere tattım, şükürler olsun…"

Şarkıcı Berkay Şahin ikinci kez baba oldu
Berkay Şahin, Magazin

YORUMLAR (3)
SSSSSSSSSSSSSSSS: para var huzur var. 3 değil 5 olsun önemli mi onlar için. . . .
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ŞAPKACI: ARDA KARDAŞIMLA BİR ALAKASI YOKTUR UMARIM.
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VEZİR: TABI PARA VARYA YUMURTLAYIN HABIRE . . BI DOGUNCA KUCAKLARINA ALIYOLAR ZATEN GERISINI BAKICI HALLEDIYO . . BIZIM KARIYA IKICI COCUK DESEM INTIHAR EDER KESIN :))
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