Şarkıcı Bengü, 16 Haftalık Hamile Olduğunu Açıkladı

29 Ağustos'ta bir yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, Instagram hesabından hamile olduğunu açıkladı.

"ANNE OLUYORUM"

15 Şubat'ta "Yazık" adlı single çalışmasını müzikseverlerle buluşturan ünlü popçu Bengü, sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıkladı. Bir bebek ayakkabısıyla yaptığı sefieye paylaşan Bengü altına şu notu yazdı: "Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor. 16. Haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum... Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada... Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz... Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen; bekleyen dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamişleri korusun... Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz"

SÖZÜNDE DURDU

Bengü, bir röportajında Özel ve çok hassas konular...Çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz. Öyle bir müjdeyi ben gereken zamanda vermeyi çok istiyorum. Hayırlısı inşallah... Ama şu an için öyle bir şey yok. Olunca ben söyleyeceğim" açıklamasını yapmıştı. Sözünde duran Bengü, ilk fırsatta hayranlarıyla bu güzel haberi paylaştı.