Şarkıcı Bora Gencer balığa çıktı







Gencer, "Evim Tarabya sahilde, sahilin bir sokak arkasındayım, ha evde balkonda oturdum ha burada sahile indim. Kurallara dikkat ediyorum, mesafemi koruyorum. Tabii ki evden çıkmayacağız ama benim ev zaten dışarıda, sahilin dibindeyim" diyerek kendisini savundu.





Kaynak: Snob Magazin