Şarkıcı Buray'dan gençlere muhteşem konser

Ünlü pop müzik sanatçısı Buray'ın sahne alacağı program, 13 Haziran Perşembe akşamı 20:30'da Alibeyköy Stadı'nda düzenlenecek.

Eyüpsultan'da 4. ve 8. Sınıflarda ilk üç dereceye giren başarılı öğrencilere sürpriz hediyelerin verileceği programa, Eyüpsultan Sünnet Şöleni ve Gençlik Festivali'ne gelen çocuklar ve gençlerle aileleri katılacak.

Eyüpsultan Sünnet Şöleni ise, 13 Haziran Perşembe günü saat 17:30'da Eyüpsultan Meydanı'nda mehter konseriyle başlayacak. Ardından minikler için dualar edilecek. Belediyenin ücretsiz olarak sünnet ettireceği çocuklar için eğlence ise Boğaz gezisiyle sürecek. Eyüpsultan İskelesi'nde kendilerine tahsis edilen üç vapura binerek Boğaz gezisine çıkan sünnet çocukları ve aileleri eğlenceye, aynı akşam Alibeyköy Stadı'nda devam edecekler.

Eyüpsultan'daki gençlerin hem ödüllendirileceği hem de müziğe doyacakları programda evsahipliğini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken üstlenecek.

Kaynak: Bültenler