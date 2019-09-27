Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altın düştüğü notla dikkat çekti

Dün İstanbul dahil tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren deprem sonrası, Avcılar merkezde bulunan ve 1977 yılında yapılan Hacı Ahmet Tükenmez Cami'nin minarelerinden birisinin üst kısmı yıkıldı. Ünlü şarkıcı Çelik, üzüntü veren bu görüntüden sonra sosyal medya hesabından düşündüren bir paylaşım yaptı.

"DÜŞÜNEBİLEN DÜŞÜNSÜN"

Instagram hesabı üzerinden caminin fotoğrafını paylaşan Çelik altına şunları yazdı: "Bu fotoğrafa bakınca insan çok şey düşünür… Ama insan olan çok şey düşünür… Kuran-ı Kerim'de zaten " Düşüneneler için hikmet vardır " der yani düşünmeyenler için hikmet söz konusu olamaz… Dün bütün televizyonlar bu fotoğrafı gösterdi, ben olsam " Mimar Sinan " yazar resim bile koymazdım… Açıklamaya falan da gerek yok, düşünebilen düşünsün… Mesela bu camiyi yapan adam ne düşündü merak ederim ben, Mimar Sinan'ı hiç düşünmüş müdür acaba? Daha çok fazlası var, ama yazmayayım ben"