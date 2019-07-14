14.07.2019 15:29
Haberler» Magazin» Haber

Şarkıcı Cem Adrian, Instagram hesabından kaza geçirdiğini duyurdu

Şarkıcı Cem Adrian, sosyal medya hesabından "Ölmedik ya" diyerek Kuşadası Gençlik Festivalinde kaza geçirdiğini duyurdu.

Başarılı müzisyen Cem Adrian, dün akşam İzmir'de konser verdi. Konserinden bir kesiti Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirerek bacağını kırdığını söyledi.

"BİR MÜDDET SAHNEYE İNİŞ ÇIKIŞLAR ZOR OLACAK"

Instagram hesabından dün akşam verdiği konserinde bir bölüm paylaşan Cem Adrian, paylaşımına şu notu düştü: "Dün gece Jolly Joker Alaçatı konserimizden bir bölüm... Geçtiğimiz gün Kuşadası Gençlik Festivalinde yaşadığım ufak bir kaza sonucu kırılan ayağımla sahneye çıktığım ilk konser oldu. Bir müddet daha sahne iniş ve çıkışlar biraz sorunlu olacak. Ama konserlerimizi iptal etmiyoruz. Ölmedik ya. Dün gece bizlerle beraber olan harika dinleyicilerimize ve sevgili dostum Meleğe çok teşekkürler... Harika bir hatıramız oldu"

Şarkıcı Cem Adrian, Instagram hesabından kaza geçirdiğini duyurdu
Cem Adrian, Instagram, Kuşadası, Magazin

YORUMLAR (4)
BÜŞRA: Cehennemin Demirbaşları, Ahiretten nasibi kalmayanlar kendilerini dünyanın en önemli meselesi sanıyorlar.
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
KAYIP ÇOCUK: CEM ADRİAN KADAR KARKATERLİ KAÇ ŞARKICI KALDI? ZATEN DEMİYOR DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MESELESYİM DİYE YORUM YAPMAK İÇİN YAPIYORSUN
Yayından Kaldır
1 0
KIZGIN: Çok da umurumuzda bunlar kendilerini vazgeçilmez zannediyorlar galiba .
Yayından Kaldır
10 6
Cevap yaz
KESLAN: Kültürsüz çomar.
Yayından Kaldır
3 2
Son Dakika Haberleri
16:00   Oyuncu Ahmet Kural bir kadınla yemek yerken görüntülendi
15:47   Haluk Levent Cide'de 20 bin kişiye konser verdi
15:29   Şarkıcı Cem Adrian, Instagram hesabından kaza geçirdiğini duyurdu
15:08   Boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu yan yana görüntülendi
14:21   Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Hande Erçel, evliliğe yeşil ışık yaktı
12:50   İdil Fırat, "Cici annelerin şahıdır" dediği Sezen Aksu'nun doğum gününü kutladı
11:26   Oyuncu Emine Ün ve eşi denizde aşk tazeledi