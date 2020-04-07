Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak

Şarkılarındaki başarısıyla her daim adından söz ettiren başarılı isim Cenk Eren, koronavirüs salgını döneminde gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanları için harekete geçti. Evlenecek olan iki hemşirenin düğününde sahne almak isteyen Eren'in jesti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2 HEMŞİRENİN DÜĞÜNÜNDE SAHNE ALMAK İSTEDİ

Twitter hesabından paylaşım yapan Cenk Eren, "Bu günler geçince İstanbul'da düğünü olacak yoğun bakım hemşiresi olanlar arasından kura çekip en az 2 tanesinin düğününde şarkı söyleyeceğim. Fırın ve bulaşık makineleri benden. (Sahnemde güzeldir iyi eğlendiririm) DM atın bakalım" dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE YAPACAĞIZ"

Şarkıcının yaptığı bu Twitter paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum gelince başarılı isim bir paylaşım daha yaptı ve şunları yazdı: "Anlaşıldı bu iş iki hemşirenin düğününde şarkı söylemekle olmayacak ne güzel şeyler yazıyorsunuz. Bu baya büyüyor… Türkiye genelinde yapacağız anlaşıldı. Sağ olun var olun haberleri bekleyin."